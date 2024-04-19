Верхние этажи дома в огне, число пострадавших растет: последствия удара по Днепру (фото и видео)

Разбор завалов продолжается. Спасатели говорят, что число жертв может возрасти

Утром в пятницу, 19 апреля, в результате атаки российских оккупантов в Днепре прогремели мощные взрывы. Жертвами ракетного удара по городу стали два человека, 15 горожан ранены.

Психологическую помощь получили 30 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Число пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все – средние. Кривой рог – пострадали 3 человека. Столько же в Синельниково. Среди них и 2 ребенка. К сожалению, один восьмилетний ребенок скончался в больнице.", — сообщил чиновник.

В результате удара армии РФ по городу частично разрушены 2 верхних этажа жилой пятиэтажки в центре Днепра. Там продолжаются спасательно-поисковые работы.

Кроме того, враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. О последствиях атаки проинформировала пресс-служба железной дороги в Telegram. В сообщении говорится, что среди железнодорожников есть раненые, им оказывается медицинская помощь. На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Работа станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего сообщения и пригородные не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Кроме того, по словам Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Загорелись пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. В результате атаки погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы. Разбор завалов поврежденных домов продолжается. На местах развернуты пункты помощи пострадавшим. Работают психологи. Полиция принимает заявления от пострадавших.

Произошедшее уже прокомментировал президент Владимир Зеленский.

"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, помогающий убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору. Это потребность не только нашего государства, не только украинцев – это глобальная потребность.", — отметил глава государства.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские террористы атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-22 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Ту-95 били из Воронежской области, поэтому пуски ракет были зафиксированы позже обычного. Также в море находятся два носителя "Калибров".