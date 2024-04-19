Верхні поверхи будинку у вогні, кількість постраждалих зростає: наслідки удару по Дніпру (фото та відео)

Розбір завалів продовжується. Рятувальники кажуть, що кількість жертв може зрости

Вранці у п’ятницю, 19 квітня, внаслідок атаки російських окупантів у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Жертвами ракетного удару по місту стали двоє людей, 15 містян поранено.

Психологічну допомогу отримали 30 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у Telegram.

"Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На даний момент відомо про 15 поранених у Дніпрі. Усі – середні. Кривий ріг – постраждали 3 особи. Стільки ж у Синельниковому. Серед них і 2 дитини. На жаль, одна восьмирічна дитина помер у лікарні.", — повідомив чиновник.

Внаслідок удару армії РФ по місту частково зруйновано 2 верхні поверхи житлової п’ятиповерхівки в центрі Дніпра. Там продовжуються рятувально-пошукові роботи.

Крім того, ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці у Дніпрі та області. Про наслідки атаки проінформувала прес-служба залізниці в Telegram. У повідомленні йдеться, що серед залізничників є поранені, їм надається медична допомога. На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація щодо загиблих уточнюється.

Роботу станції Дніпро припинено. Потяги далекого сполучення та приміські не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Крім того, за словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, у Синельниківському районі пошкоджено понад десяток приватних будинків. Зайнялися пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки загинули 6 людей, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано. Розбір завалів пошкоджених будинків продовжується. На місцях розгорнуто пункти допомоги постраждалим. Працюють психологи. Поліція приймає заяви від постраждалих.

Те, що сталося, вже прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Кожна держава, яка надає системи ППО Україні, кожен лідер, який допомагає переконувати партнерів, що ППО зараз має бути не на складах, а в реальних містах та громадах, які зазнають ударів терористів, усі, хто підтримує наш захист, є рятівниками життя. Ми мають завдати поразки російському терору. Це потреба не лише нашої держави, не лише українців – це глобальна потреба.", — зазначив глава держави.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські терористи атакували Україну крилатими ракетами Х-101 та Х-22 з бортів бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22М3. Ту-95 били з Воронезької області, тому пуски ракет були зафіксовані пізніше, ніж звичайно. Також у морі знаходяться два носії "Калібрів".