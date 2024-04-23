Оккупанты продвинулись под Авдеевкой: какая ситуация с наступлением россиян (карта)

Частично захвачен один поселок

Российские оккупанты продолжают наступление. Они продвинулись в Очеретино в Ясиноватском районе Донецкой области на Авдеевском направлении фронта.

Об этом сообщает DeepState. Отмечается, что населенный пункт еще не захвачен.

"Враг продвинулся в Очеретино", — говорится в сообщении.

Судя по карте, поселок примерно наполовину захвачен противником. При этом, ранее российские СМИ заявляли о захвате всего населенного пункта.

Также ранее аналитики проекта DeepState сообщили, что враг захватил южную часть Очеретино. Они также сообщили о причине этого прорыва россиян.

"Подловили Силы обороны во время смены подразделений. Противник, к сожалению, сумел воспользоваться положением и все те уроды, которые сконцентрировались последние дни в окрестностях, разбрелись и прячутся уже в южной части поселка и в многоэтажной застройке. Вчера происходили довольно странные события в самом поселке и как результат сегодня враг начал иметь уже серьезный тактический успех", — подчеркнули в DeepState.

Ранее "Телеграф" писал, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что нет причин, чтобы действительно считать проигрыш Украины — реальным и неизбежным сценарием. По его словам, картинка нынешней ситуации не содержит игнорирования проблем на фронте, они ведь действительно есть.