Атаки по Україні стануть частішими? У Путіна зробили "грізну" заяву

У РФ заявляють, що бойові можливості російської армії нібито значно зросли

Найближчим часом кількість атак по Україні може зрости. Це пов’язано з тим, що російські окупанти намагатимуться бити за базами зберігання західної зброї.

Таку заяву зробив міністр оборони Росії Сергій Шойгу у вівторок, 23 квітня, на засіданні колегії відомства у вівторок. За його словами, склад і структура збройних сил РФ буде також удосконалено "пропорційно до загроз, які створює США та їх союзники".

"Підвищимо інтенсивність ударів по логістичним центрам та базам зберігання західної зброї. Збройні сили Росії продовжать вирішувати поставлені завдання до повного досягнення цілей спецоперації", — сказав Шойгу.

Глава Міноборони країни-агресора підкреслив, що РФ у рази наростила свої потужності, і бойові можливості російської армії значно зросли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти б’ють по житлових будинках і мирних людях, попри свої заяви, що вони нібито атакують військові бази. У Дніпрі 19 квітня загарбники вдарили по Дніпру, внаслідок чого було частково зруйновано житловий будинок. Є загиблі та постраждалі.