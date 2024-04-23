Атаки по Украине станут чаще? У Путина сделали "грозное" заявление

В РФ заявляют, что боевые возможности российской армии якобы значительно выросли

В ближайшее время количество атак по Украине может возрасти. Это связано с тем, что российские оккупанты будут пытаться бить по базам хранения западного оружия.

Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 23 апреля, на заседании коллегии ведомства во вторник. По его словам, состав и структура вооруженных сил РФ будет также усовершенствована "соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками".

"Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации", — сказал Шойгу.

Глава Минобороны страны-агрессора подчеркнул, РФ в разы нарастила свои мощности, и боевые возможности российской армии значительно выросли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты бьют по жилым домам и мирным людям, несмотря на свои заявления, что они якобы атакуют военные базы. В Днепре 19 апреля захватчики ударили по Днепру, в результате чего был частично разрушен жилой дом. Есть погибшие и пострадавшие.