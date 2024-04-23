"Ситуація складна": в ЗСУ розповіли, яку частину Очеретиного захопили росіяни (карта)
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У селищі тривають інтенсивні бої
У Збройних силах України прокоментували інформацію щодо просування російських військ у селищі Очеретине Донецької області. Наразі ситуація в районі населеного пункту залишається складною.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, наразі Сили оборони України контролюють більшу частину Очеретиного.
Волошин наголосив, що ворог намагається закріпитися в південній частині селища. Він також зазначив, що в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини.
"На даний час, переважна частина селища контролюється Силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", — підсумував речник ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, 22 квітня аналітики DeepState повідомили, що ворог захопив південну частину Очеретиного. Водночас російські ЗМІ раніше заявлили про захоплення всього населеного пункту.