"Ситуація складна": в ЗСУ розповіли, яку частину Очеретиного захопили росіяни (карта)

У селищі тривають інтенсивні бої

У Збройних силах України прокоментували інформацію щодо просування російських військ у селищі Очеретине Донецької області. Наразі ситуація в районі населеного пункту залишається складною.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, наразі Сили оборони України контролюють більшу частину Очеретиного.

Волошин наголосив, що ворог намагається закріпитися в південній частині селища. Він також зазначив, що в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини.

Ситуація в Очеретиному за даними DeepState станом на 23 квітня

"На даний час, переважна частина селища контролюється Силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", — підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

Очеретине на мапі

Нагадаємо, 22 квітня аналітики DeepState повідомили, що ворог захопив південну частину Очеретиного. Водночас російські ЗМІ раніше заявлили про захоплення всього населеного пункту.