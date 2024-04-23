"Ситуация сложная": в ВСУ рассказали, какую часть Очеретино захватили россияне (карта)

В поселке продолжаются интенсивные бои

В Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию о продвижении российских войск в поселке Очеретино Донецкой области. Сейчас ситуация в районе населенного пункта остается сложной.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. По его словам, в настоящее время Силы обороны Украины контролируют большую часть Очеретино.

Волошин подчеркнул, что враг пытается закрепиться в южной части поселка. Он также отметил, что в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь арсенал вооружения, в том числе и химические ядовитые вещества.

Ситуация в Очеретино по данным DeepState по состоянию на 23 апреля

"В настоящее время, подавляющая часть поселка контролируется Силами обороны, южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", — подытожил пресс-секретарь ОСГВ.

Очеретино на карте

Напомним, 22 апреля аналитики DeepState сообщили, что враг захватил южную часть Очеретино. В то же время российские СМИ ранее заявили о захвате всего населенного пункта.