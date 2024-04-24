Война — день 791: оккупанты прорываются к Очеретино, а Украина ждет новый пакет помощи

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают оказывать давление практически по всей линии фронта и особенно активизировались в восточной части Украины. В частности там они пытаются прорваться в населенный пункт Очеретино и применяет для этого весь свой арсенал, включая и химические средства поражения, однако ВСУ надежно удерживают свои позиции. При этом в военном руководстве страны отмечают, что россияне каждый месяц мобилизируют около 30 тысяч солдат, что достаточно, чтобы не ощущать потери, однако этого не хватит, чтобы победить в войне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В новом пакете помощи Украине от США скорее всего будут дальнобойные ракеты с дальностью поражения в 300 км, пишет CNN

О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 788: россияне копят силы на Бахмутском направлении и обстреливают города

С ситуацией в Украине за 22 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 789: россияне давят под Часовым Яром и на других направлениях

Информацию за 23 апреля смотрите по ссылке: Война — день 790: Украина под обстрелами ждет нового пакета помощи от США