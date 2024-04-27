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Війна — день 794: росіяни готують нову ракетну атаку по Україні, допомога від США скоро надійде

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 27 квітня 2024, 01:03
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Російські терористи, схоже за все, готують нову ракетну атаку на Україну. Після того, як вони "промацали" українську протиповітряну оборону ввечері 26 квітня, у повітря піднялися літаки Ту-95МС. Мабуть, таким чином терористи вирішили відреагувати на кілька великих пакетів допомоги від США, через що в Кремлі знатно підгоріло.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Терористи обстріляли Харків балістичними ракетами. У місті прогриміло кілька вибухів.

00:00 Підтверджено зліт від трьох до п'яти російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленья" у Мурманській області РФ. Попередньо, на пускові рубежі нацистські літаки вийдуть приблизно в районі третьої години ночі. Також у повітрі перебувають ударні безпілотники терористів.

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 791: окупанти прориваються до Очеретино, а Україна чекає на новий пакет допомоги

З ситуацією в Україні за 25 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 792: росіяни нарощують тиск на фронті і місцями досягають успіхів

Інформацію за 26 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 793: евакуація у Києві та нове засідання "Рамштайну"

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#Україна #Росія #Війна