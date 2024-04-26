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Війна — день 793: Україна почала отримувати допомогу від США, на фронті важкі бої

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються. Фото Телеграф

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті скоро може змінитися – Україна вже повинна почати отримання нового пакету допомоги від США. Проте навіть попри нове озброєння та боєприпаси доведеться докласти максимум зусиль для змін на фронті. І все це попри те, що російські терористи не припиняють тиснути на лінії бойових дій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 26 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Без повітряних тривог і без запущених терористами безпілотників на поточний момент.

Інформацію за 23 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 790: Україна під обстрілами чекає на новий пакет допомоги від США

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 791: окупанти прориваються до Очеретино, а Україна чекає на новий пакет допомоги

З ситуацією в Україні за 25 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 792: росіяни нарощують тиск на фронті і місцями досягають успіхів

Теги:
#Україна #Росія #Війна