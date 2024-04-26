Виховав сотні видатних бійців: на війні загинув головний сержант бригади "Хартія"

Він воював з 2014 року

На війні загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Олександр Ющенко з міста Луцьк. Ворог обірвав його життя в районі населеного пункту Долинське Дніпропетровської області.

"З великим сумом та розпачем повідомляємо про трагічну загибель головного сержанта бригади Олександра "Капа" Ющенко. Це непоправна втрата для всієї нашої військової родини. Олександр Михайлович зробив вагомий внесок у формування сержантського корпусу, був гідним прикладом та справедливим керівником", — повідомили на Facebook-сторінці бригади "Хартія".

Олександр Ющенко розпочав військову кар’єру у 2005 році, вивчившись на танкіста, за рік став командиром відділення. У 2014 році у складі спецпідрозділу "Омега" чоловік захищав Україну на Сході. Був нагороджений вогнепальною зброєю та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

У 2015 році він став одним із засновників 4-тої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж". Це формування є першим в історії України, що було створене за стандартами НАТО. У 2018 році Олександр став командиром відділення у 25-тій окремій бригаді охорони громадського порядку НГУ. Чоловік любив тварин та у 2020 році закінчив курс кінологів у Житомирській академії поліції.

У 2022 році захищав Україну від повномасштабного вторгнення Росії у лавах ССО ЗСУ. Згодом перевівся до 5-ї окремої бригади НГУ. В квітні 2023 року розпочав службу в 13-ї бригаді оперативного призначення НГУ "Хартія" на посаді головного сержанта бригади.

"Не бійся бути незручним, різким, вимогливим. Зараз ти закладаєш у солдатів ті знання і навички, які можуть врятувати їм життя", — казав Олександр Ющенко.

Про загибель героя повідомив й мер міста Луцьк Ігор Поліщук. Він уточнив, що життя Олександра обірвалося 23 квітня.

"Олександр Ющенко. Загинув друг, один з кращих з нас, Воїн, який з першої миті викликав повагу та захоплення. На війні з самого початку з 2014 року. Чіткий, точний, вимогливий до всіх, а передусім до себе, фанат та провідник жорсткої дисципліни та організації, який виховував та керував прикладом, самим собою. Він був тим рідкісним професіоналом, якому можна було довірити незнайомих людей, і він гарантовано робив з них якісних солдат, він був винятково відповідальним і працював на результат. Головний сержант бригади, який був зразком сержантського корпусу, та виховав сотні видатних бійців", — написав у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Нагадаємо, 13-та бригада НГУ "Хартія" виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Його бійці захищали Харківську область та одні з перших вийшли на кордон з Росією під час контрнаступу восени 2022-го року.

Як повідомляв "Телеграф", 24 квітня на Майдані Незалежності у Києві попрощалися із загиблим героєм Назарієм Лавровським, 31-річним медиком 112-ї окремої бригади територіальної оборони. Він захищав Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії.