Воспитал сотни выдающихся бойцов: на войне погиб главный сержант бригады "Хартия"

Он воевал с 2014 года

На войне погиб главный сержант 13 бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" Александр Ющенко из города Луцк. Враг оборвал его жизнь в районе населённого пункта Долинское Днепропетровской области.

"С большой грустью и отчаянием сообщаем о трагической гибели главного сержанта бригады Александра "Капа" Ющенко. Это невосполнимая потеря для всей нашей военной семьи. Александр Михайлович внес весомый вклад в формирование сержантского корпуса, был достойным примером и справедливым руководителем", — сообщили на Facebook -странице бригады "Хартия".

Александр Ющенко начал военную карьеру в 2005 году, выучившись на танкиста, через год стал командиром отделения. В 2014 году в составе спецподразделения "Омега" мужчина защищал Украину на Востоке. Был награжден огнестрельным оружием и орденом "За мужество" ІІІ степени.

В 2015 году он стал одним из основателей 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж". Это формирование является первым в истории Украины, созданным по стандартам НАТО. В 2018 году Александр стал командиром отделения в 25-й отдельной бригаде охраны общественного порядка НГУ. Мужчина любил животных и в 2020 году окончил курс кинологов в Житомирской академии полиции.

В 2022 году защищал Украину от полномасштабного вторжения России в рядах ССО ВСУ. Впоследствии перевелся в 5-ю отдельную бригаду НГУ. В апреле 2023 года начал службу в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" в должности главного сержанта бригады.

"Не бойся быть неудобным, резким, требовательным. Сейчас ты закладываешь в солдат те знания и навыки, которые могут спасти им жизнь", — говорил Александр Ющенко.

О гибели героя сообщил и мэр города Луцк Игорь Полищук. Он уточнил, что жизнь Александра оборвалась 23 апреля.

"Александр Ющенко. Погиб друг, один из лучших из нас, Воин, который с первого момента вызвал уважение и восхищение. На войне изначально с 2014 года. Четкий, точный, требовательный ко всем, прежде всего к себе, фанат и руководитель жесткой дисциплины и организации, который воспитывал и руководил примером, самим собой. Он был тем редким профессионалом, которому можно было доверить незнакомых людей, и он гарантированно делал из них качественных солдат, был исключительно ответственным и работал на результат. Главный сержант бригады, который был образцом сержантского корпуса, и воспитал сотни выдающихся бойцов", — написал в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Напомним, 13-я бригада НГУ "Хартия" возникла как добровольческое подразделение в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его бойцы защищали Харьковскую область и одни из первых вышли на границу с Россией во время контрнаступления осенью 2022 года.

Как сообщал "Телеграф", 24 апреля на Майдане Незалежности в Киеве простились с погибшим героем Назарием Лавровским, 31-летним медиком 112-й отдельной бригады территориальной обороны. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.