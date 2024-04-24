Погиб, эвакуируя раненых: на Майдане попрощались с героем-медиком (эксклюзивные фото и видео)

Он является автором первых стандартов медицинской помощи по рациональному использованию антибактериальных и антифунгальных препаратов

На Майдане Независимости в Киеве 24 апреля попрощались с погибшим героем, 31-летним медиком 112-й отдельной бригады территориальной обороны Назарием Лавровским. Он защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

На церемонии прощания побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести героя в последний путь собралось много людей — побратимы, родственники, друзья.

Назарий Лавровский погиб, спасая жизнь побратимов, во время эвакуации раненых. Его жизнь оборвалась на харьковском участке фронта.

За два дня до "большой войны", 22 февраля 2022 года Назарий прошел ВЛК и поступил на службу в Киевскую ТрО. После освобождения Киевщины вместе со своим подразделением участвовал в контрнаступлении на Харьковщине. После выхода наших военных на границу с Россией, его подразделение обороняло восточное направление.

В Центре общественного здоровья Назарий занимался направлением рационального использования и потребления антимикробных лекарственных средств. Он является автором первых стандартов медицинской помощи по рациональному использованию антибактериальных и антифунгальных препаратов в лечебных и профилактических целях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что боевой медик Алексей Климчук, родом из Волыни, после ранения вернулся на фронт и погиб во время эвакуации раненого побратима. Его жена просит присвоить ему звание Героя Украины.