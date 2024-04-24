Погиб, эвакуируя раненого побратима: воину с Волыни просят дать звание Героя Украины

После ранения боевой медик вернулся на фронт

Украинские герои продолжают мужественно отдавать свою жизнь за нашу свободу. Так боевой медик Алексей Климчук, родом из Волыни, после ранения вернулся на фронт и погиб во время эвакуации раненого побратима.

На сайте Президента Украины была опубликована петиция, зарегистрированная супругой погибшего, о присвоении ему звания Героя Украины (посмертно). Об этом пишут Волынские новости.

Алексей был мобилизован на военную службу в январе 2023 года. Вступив в ряды ВСУ, он стал боевым медиком, пройдя учебную программу и закрепив практические навыки в соответствии с уровнем ALL Service Members (ASM) согласно рекомендациям комитета ТССС. Алексей Климчук добросовестно и с большой ответственностью выполнял свои служебные обязанности, за что и получил повышение, заняв должность старшего боевого медика 98 батальона 60 Ингулецкой ОМБР воинской части А0335.

В прошлом году, в апреле, мужчина получил осколочное ранение в результате артобстрела в населенном пункте Бахмут Донецкой области во время исполнения служебных обязанностей при эвакуации раненых собратьев. После лечения он вернулся на фронт. Впоследствии Алексея командовали в Великобританию, где он прошел ускоренный учебный курс боевого медика и получил сертификат ВОС-878. Вернувшись с учебы, делился приобретенными навыками и умениями с молодыми воинами. После тяжелых штурмов в окрестностях Бахмута занял должность санитарного инструктора медицинского пункта.

Алексей Климчук

Отмечается, что Алексей был вовлечен в противостояние врагу на территории Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей.

Но 31 января 2024 года на территории Донецкой области вблизи села Ямповка Алексей погиб во время эвакуации раненого побратима, в результате минометных обстрелов от множественных проникающих осколочных ранений.

"Алексей отважно исполнял свой долг, до последнего своего дыхания боролся за жизнь своих собратьев. Находясь в зоне боевых действий, никогда не жаловался, что ему важно, напротив, старался поддержать всех, убеждая, что все будет хорошо, и всегда говорил:" Кто как не я". По словам его собратьев, был искусным и мужественным воином, пользовался уважением и авторитетом, был искренним, откровенным, доброжелательным, надежным товарищем, всегда старался во всем помогать. Климчуком Алексеем была спасена не одна жизнь наших защитников. Он был лучшим мужем, сыном, братом и другом.

Прошу присвоить моему мужу Климчуку Алексею Евгеньевичу звание Героя Украины (посмертно), так как он отдал ценнейшую свою жизнь, спасая побратима. Вечная память и уважение Герою!!!" – говорится в обращении жены.

Поддержать петицию о присвоении ему почетного звания Героя Украины (посмертно) можно по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что младший сержант Игорь Подвалихат из села Глинск Великоандрусовской общины из Кировоградской области был награжден почетным отличием. Военный ушел на фронт добровольцем два года назад, сейчас служит сапером в составе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.