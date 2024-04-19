Экипаж Bradley героически спас раненых побратимов, которые попали в засаду: драматичное видео с Донбасса

Счет для раненых украинских защитников шел на минуты

Армия России не прекращает свои штурмы в Донецкой области. На одном из направлений украинские военные попали в засаду, но побратимы не бросили их и вытащили под вражеским огнем.

Видео героического спасения товарищей "Телеграфу" передали источники в ВСУ. Враг не только не смог взять в плен украинских воинов, но и сам понес серьезные потери.

На кадрах с дрона видно, как двое украинских военных прячутся от российских солдат в воронке посреди поля. Они попали в засаду и были ранены. Россияне окружили их и в течение 10 минут могли взять в плен. Но внезапно на поле боя выехала БМП M2 Bradley.

Часть экипажа высадилась в поле, а остальные поехали спасать боевых товарищей. Затянуть внутрь удалось не только тех двух раненых бойцов, но и еще одного. На кадрах видно, как воин ВСУ ползет под выстрелами в сторону "Брэдли", но люк закрывается и БМП собирается уезжать. Однако в последний момент из нее выскакивает военный и затягивает свое товарища внутрь, в то время как оккупанты стреляют по ним. Отстреливаясь от россиян, БМП со спасенными военными уезжает в безопасное место.

По словам украинских защитников, в результате спасательной операции удалось уничтожить десяток российских солдат.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что у россиян на вооружении появился "танк-сарай". Однако эксперты считают, что такое ноу-хау не поможет оккупантам улучшить свое положение на фронте.