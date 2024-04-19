Екіпаж Bradley героїчно врятував поранених побратимів, які потрапили в засідку: драматичне відео з Донбасу

Рахунок для поранених українських захисників йшов на хвилини

Армія Росії не припиняє своїх штурмів у Донецькій області. На одному із напрямків українські військові потрапили в засідку, але побратими не кинули їх та витягли під ворожим вогнем.

Відео героїчного порятунку товаришів "Телеграфу" передали джерела в ЗСУ. Ворог не лише не зміг взяти в полон українських воїнів, а й сам зазнав серйозних втрат.

На кадрах із дрона видно, як двоє українських військових ховаються від російських солдатів у вирві посеред поля. Вони потрапили в засідку та були поранені. Росіяни оточили їх та протягом 10 хвилин могли взяти в полон. Але раптово на поле бою виїхала БМП M2 Bradley.

Частина екіпажу висадилася в полі, а решта поїхала рятувати бойових товаришів. Затягнути всередину вдалося не лише тих двох поранених бійців, а ще одного. На кадрах видно, як воїн ЗСУ повзе під пострілами у бік "Бредлі", але люк закривається і БМП має намір їхати. Проте в останній момент із неї вискакує військовий і затягує свого товариша всередину, тоді як окупанти стріляють по них. Відстрілюючись від росіян, БМП із врятованими військовими їде у безпечне місце.

За словами українських захисників, внаслідок рятувальної операції вдалося знищити десяток російських солдатів.

Також "Телеграф" розповідав, що у росіян на озброєнні з’явився "танк-сарай". Проте експерти вважають, що таке ноу-хау не допоможе окупантам покращити своє становище на фронті.