Загинув, евакуюючи поранених: на Майдані попрощалися з героєм-медиком (ексклюзивні фото та відео)

Він є автором перших стандартів медичної допомоги з раціонального використання антибактеріальних та антифункційних препаратів

На Майдані Незалежності у Києві 24 квітня попрощалися із загиблим героєм, 31-річним медиком 112-ї окремої бригади територіальної оборони Назарієм Лавровським. Він захищав Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Церемонію прощання відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Провести героя в останній шлях зібралося багато людей — побратими, родичі, друзі.

Назарій Лавровський загинув, рятуючи життя побратимів під час евакуації поранених. Його життя обірвалося на харківській ділянці фронту.

За два дні до "великої війни", 22 лютого 2022 року Назарій пройшов ВЛК і вступив на службу до Київської ТРО. Після звільнення Київщини разом зі своїм підрозділом брав участь у контрнаступі на Харківщині. Після виходу наших військових на кордон із Росією його підрозділ обороняв східний напрямок.

У Центрі громадського здоров’я Назарій займався напрямком раціонального використання та споживання антимікробних лікарських засобів. Він є автором перших стандартів медичної допомоги з раціонального використання антибактеріальних та антифункційних препаратів з лікувальною та профілактичною метою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бойовий медик Олексій Клімчук, родом з Волині, після поранення повернувся на фронт та загинув під час евакуації пораненого побратима. Його дружина просить надати йому звання Героя України.