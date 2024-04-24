Загинув, евакуюючи пораненого побратима: воїну з Волині просять дати звання Героя України

Після поранення бойовий медик повернувся на фронт

Українські герої продовжують мужньо віддавати своє життя за нашу свободу. Так бойовий медик Олексій Климчук, родом з Волині, після поранення повернувся на фронт та загинув під час евакуації пораненого побратима.

На сайті Президента України було опубліковано петицію, яку зареєструвала дружина загиблого, про надання йому звання Героя України (посмертно). Про це пишуть Волинські новини.

Олексія було мобілізовано на військову службу у січні 2023 року. Вступивши до лав ЗСУ він став бойовим медиком, пройшовши навчальну програму та закріпивши практичні навички відповідно до рівня ALL Service Members (ASM) згідно з рекомендаціями комітету ТССС. Олексій Климчук сумлінно і з великою відповідальністю виконував свої службові обов’язки, за що і отримав підвищення, посівши посаду старшого бойового медика 98 батальйону 60 Інгулецької ОМБР військової частини А0335.

Минулого року, у квітні, чоловік отримав осколкове поранення внаслідок артобстрілу в населеному пункті Бахмут Донецької області під час виконання службових обов’язків при евакуації поранених побратимів. Після лікування він повернувся на фронт. Та згодом Олексія командирували до Великої Британії, де він пройшов прискорений навчальний курс бойового медика та отримав сертифікат ВОС-878. Повернувшись з навчання, ділився набутими навичками і вміннями з молодими воїнами. Після важких штурмів на околицях Бахмуту посів посаду санітарного інструктора медичного пункту.

Олексій Климчук

Зазначається, що Олексій був залучений до протистояння ворогу на території Київської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької областей.

Та 31 січня 2024 року на території Донецької області поблизу села Ямполівка Олексій загинув під час під час евакуації пораненого побратима, внаслідок мінометного обстрілу від множинних проникаючих осколкових поранень.

"Олексій відважно виконував свій обов’язок, до останнього свого подиху боровся за життя своїх побратимів. Перебуваючи в зоні бойових дій, ніколи не скаржився, що йому важно, навпаки, старався підтримати усіх, переконуючи що все буде добре, і завжди говорив: "Хто як не я". За словами його побратимів, був майстерним та мужнім воїном, користувався повагою та авторитетом, був щирим, відвертим, доброзичливим, надійним товаришем, завжди намагався у всьому допомагати. Клімчуком Олексієм було врятовано не одне життя наших захисників. Він був найкращим чоловіком, сином, братом та другом. Справжній герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду Герой України (посмертно).

Прошу присвоїти моєму чоловіку Клімчуку Олексію Євгеновичу звання Героя України (посмертно), так як він віддав найцінніше своє життя, рятуючи побратима. Вічна пам’ять та шана Герою!!!" – йдеться у зверненні дружини.

Підтримати петицію про надання йому почесного звання Героя України (посмертно) можна за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що молодшого сержанта Ігора Підвалихату із села Глинськ Великоандрусівської громади з Кіровоградської області нагородили почесною відзнакою. Військовий пішов на фронт добровольцем два роки тому, зараз служить сапером в складі 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.