Не дав окупантам просунутись та завдав значної втрати ворогу: військового з Кіровоградщини нагородили почесним знаком

До війни Ігор працював комп’ютерником в одній із бібліотек Кропивницького

Молодшого сержанта Ігора Підвалихату із села Глинськ Великоандрусівської громади з Кіровоградської області нагородили почесною відзнакою. Військовий пішов на фронт добровольцем два роки тому, зараз служить сапером в складі 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Великоандрусівської громади. Там зазначили, що військовий отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ – "Хрест хоробрих"

Восени минулого року в районі населеного пункту Роботине Запорізької області боєць виконував завдання з мінування переднього краю оборони для прикриття позицій та запобігання раптового нападу ворога. Завдяки бездоганному виконанню бойового завдання, його підрозділу вдалося уникнути втрат та завдати противнику значних втрат у техніці та особовому складі.

А в січні 2024 року під час виконання бойових завдань на Донеччині, Ігор разом зі своїми побратимами, під ворожими обстрілами здійснив мінування переднього краю оборони, чим унеможливив подальше просування ворога до позицій свого підрозділу.

Це вже не перша нагорода для захисника. Рік тому Ігоря нагородили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". До війни Ігор працював комп’ютерником в одній із бібліотек Кропивницького.

Зазначимо, що нагрудним знаком "Хрест хоробрих" нагороджують військовослужбовців та працівників ЗСУ за героїчний вчинок, пов’язаний із ризиком для життя (здоров’я) під час участі у бойових діях об’єднаних, антитерористичних операцій, а також операціях із підтримання миру та безпеки, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій.

Раніше "Телеграф" писав, що Залужний знявся у фільмі про легендарного Героя України з позивним "Да Вінчі".