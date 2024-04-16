На війні загинув мер Лебедина, який добровільно пішов на фронт

Захиснику було 59 років

На фронті в боях із російськими окупантами загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він добровільно став на захист своєї Батьківщини ще 2022 року.

Про це на своїй сторінці у Facebbok повідомив голова селищної ради Недригайлова Костянтин Волков. Водночас видання "Суспільне. Сумі" пише, що інформацію про смерть підтвердила також і колишня заступниця Олександра Бакликова Олена Кірєєва.

"Україна втратила Героя та Патріота Не можу повірити, на фронті загинув колега, друг Олександр Бакликов, міський голова міста Лебедін Сумської області. Він щодня боровся за своє місто до своєї країни! Важко підібрати слова, які Героя ми втратили! Співчуваємо дружині та всім рідним! Навіки Олександр буде в нашій пам’яті та в наших серцях!", — написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Тростянця Юрій Бова.

На початку повномасштабної війни Олександр Бакликов захищав своє рідне місто від навали російських окупантів разом із військовими та місцевими жителями. Тоді загальними зусиллями вони буквально втримали Лебедин. Після того, як загарбники відійшли, він вирішив вирушити воювати на фронт.

"Як міський голова, я вважав і вважаю, що з 24 лютого моє головне завдання було не допустити окупації міста та всієї громади. Разом з вами та ЗСУ ми не лише виконали цю святу місію, а й звільнили Сумщину від окупації. Знаючи оперативну ситуацію, переконаний, що 24 лютого не повториться. Але є ще значна частина України, яка чекає на звільнення… Колишніх десантників не буває. І мені, здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, кожного з нас. І тому я прийняв рішення, яке вважаю єдино правильним", – писав Бакликов тоді на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Бакликов

Що відомо про Олександра Бакликова

Народився 4 вересня 1964 року у місті Лебедин Сумської області.

У 1992 році здобув вищу освіту в Сумському педагогічному інституті (вчитель історії та суспільствознавства). Потім 1996 року закінчив Харківський фінансово-економічний інститут (бухгалтер).

У період з 1981 по 1982 працював токарем та автослюсарем Лебединського заводу верстатних вузлів.

З 1982 по 1984 рік проходив службу в армії.

Потім у період із 1985 по 1987 знову був токарем Лебединського заводу верстатних вузлів.

1987 року став учителем фізкультури Лебединського ЗОШ №3.

З 1987 по 1992 р. – вчитель фізкультури, трудового навчання, історії Гудимівської СШ Лебединського району.

У період із 1992 по 1994 був приватним підприємцем.

Далі з 1994 по 1995 рр. працював спеціалістом оргвідділу Лебединського міськвиконкому.

Наступний рік був комерційним директором МПП "Хрестина".

З 1996 по 2015 рік обіймав посаду директора МПП "Альфа". ПП "Громадянська позиція".

З жовтня 2015 року був Лебединський міський голова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Донеччині загинув український захисник Максим Бучацький. Хлопцеві був лише 21 рік.