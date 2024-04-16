На войне погиб мэр Лебедина, который добровольно ушел на фронт

Защитнику было 59 лет

На фронте в боях с российскими оккупантами погиб городской глава Лебедина Александр Баклыков. Он добровольно встал на защиту своей Родины еще в 2022 году.

Об этом на своей странице в Facebbok сообщил председатель поселкового совета Недригайлова Константин Волков. В то же время издание "Суспільне. Суми" пишет, что информацию о смерти подтвердила также и бывшая заместительница Александра Баклыкова Елена Киреева.

"Украина потеряла Героя и Патриота Не могу поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Баклыков, городской голова города Лебедин Сумской области. Он каждый день боролся за свой город в свою страну! Трудно подобрать слова, которые Героя мы потеряли! Сочувствуем жене и всем родным! Навеки Александр будет в нашей памяти и в наших сердцах! Пусть земля будет пухом и вечная жизнь на небесах", — написал на своей странице в Facebook городской глава Тростянца Юрий Бова.

В начале полномасштабной войны Александр Баклыков защищал свой родной город от нашествия российских оккупантов вместе с военными и местными жителями. Тогда общими усилиями они буквально удержали Лебедин. После того как захватчики отошли, он принял решение отправиться воевать на фронт.

"Как городской голова, я считал и считаю, что с 24 февраля моей главной задачей было не допустить оккупации города и всей громады. Вместе с вами и ВСУ мы не только выполнили эту святую миссию, но и освободили Сумщину от оккупации. Зная оперативную ситуацию, убежден, что 24 февраля уже не повторится. Но есть еще значительная часть Украины, которая ждет освобождения… Бывших десантников не бывает. И мне, здоровому, опытному десантнику, невероятно больно хоронить наших детей, погибающих за Украину, за каждого из нас. И потому я принял решение, которое считаю единственно правильным", – писал Баклыков тогда на своей странице в Facebook.

Александр Баклыков

Что известно об Александре Баклыкове

Родился 4 сентября 1964 года в городе Лебедин Сумской области.

В 1992 году получил высшее образование в Сумском педагогическом институте (учитель истории и обществоведения). Затем в 1996 году окончил Харьковский финансово-экономический институт (бухгалтер).

В период с 1981 по 1982 работал токарем и автослесарем Лебединского завода станочных узлов.

С 1982 по 1984 проходил службу в армии.

Затем в период с 1985 по 1987 снова был токарем Лебединского завода станочных узлов.

В 1987 году стал учителем физкультуры Лебединской СШ №3.

С 1987 по 1992 – учитель физкультуры, трудового обучения, истории Гудымовской СШ Лебединского района.

В период с 1992 по 1994 был частным предпринимателем.

Далее с 1994 по 1995 работал специалистом орготдела Лебединского горисполкома.

Следующий год был коммерческим директором МЧП "Крестина".

С 1996 по 2015 занимал должность директора МЧП "Альфа". Чл. ЧП "Гражданская позиция".

С октября 2015 года был Лебединским городским главой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Донбассе погиб украинский защитник Максим Бучацкий. Парню был всего 21 год.