Теперь ему навсегда 21: на Донбассе погиб молодой защитник

Парень был большим патриотом, мужественным и честным воином, добрым сыном и братом, племянником, другом, побратимом

В тяжелых боях с оккупантами погиб украинский военный Максим Бучацкий. Молодому защитнику был всего 21 год.

Трагедия случилась возле населенного пункта Григорьевка Донецкой области во время выполнения боевых задач. Об этом сообщили в Мамаевской территориальной общине.

"Мужественный воин, 21-летний юноша с храбрым сердцем настоящего мужчины, который особенно гордился тем, что, "в этот исторический момент" вместе со своими родными дядями, героически защищает родную Украину. Максим был большим патриотом, мужественным и честным воином, добрым сыном и братом, племянником, другом, побратимом…. К сожалению, в эти горькие минуты, словами тяжело залечить в сердце болезненную рану потери", — говорится в сообщении.

В понедельник, 15 апреля было запланировано, что траурный кортеж будет двигаться по маршруту Черновцы — Мамаевцы — Лужаны — в родной дом погибшего с 12 до 13.

Прощание с воином пройдет 16 апреля в 12:00. Чин похорон состоится в церкви в Свято-Вознесенском храме Православной церкви Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный. Мужчине было 29 лет.