Два года воевал и призывал запретить работу онлайн-казино: на фронте погиб известный активист Петриченко

Активист был одним из создателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" и сделал тему игровой зависимости у военнослужащих известной на всю Украину

Во время выполнения боевых задач в Донецкой области погиб известный военнослужащий, сержант Павел Петриченко. Он проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Об этом сообщила его сестра Марина в соцсети Facebook. Она также попросила не беспокоить ее семью некоторое время, пообещав сообщить о месте и времени похорон позже.

Как известно, Петриченко до начала вторжения был проектным менеджером в фонде Сергея Притулы и участником многих гражданских инициатив. В частности он был одним из инициаторов движения "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Также он известен благодаря активному комментированию социально-политической жизни Украины и многочисленным интервью. Кроме того, он являлся одним из создателей телеграм-канала "Архипелаг 95".

В апреле 2022 года он присоединился к ВСУ и сконцентрировался на аэроразведывательной деятельности.

Как известно, именно Петриченко в марте создал петицию о запрете деятельности онлайн-казино во время военного положения и рассказал о том, насколько большой вред они наносят военнослужащим, у которых из-за постоянного стресса вырабатывается игровая зависимость, из-за чего они влезают в долговую яму и спускают на это не только свое денежное довольствие, но и деньги родных, а иногда даже сдают в ломбарды тепловизоры и дроны.

Петиция за день набрала нужное количество подписей, а на нее отреагировал президент Владимир Зеленский и западные СМИ.