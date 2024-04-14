На войне погиб "Профессор": болельщик "Динамо" отдал жизнь за Украину

Фанат "Динамо" воевал за независимость Украины

На войне против российских захватчиков погиб болельщик "Динамо" Алексей "Профессор" Кулинич. В марте стало известно о гибели на фронте ультрас Бело-синих, мастера спорта по кикбоксингу Ивана "Бонуса" Фесенюка.

О смерти Кулинича сообщает пресс-служба киевского клуба в Facebook. Алексей был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Он отдал свою жизнь, защищая Родину, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех.

Вечная Слава Герою!" — гласит сообщение клуба.

Напомним, в бою против российских захватчиков погиб ультрас киевского "Динамо" Егор Волошин. Кроме того, жизнь за Украину на фронте отдал болельщик Бело-синих Ростислав "Джерри" Терещенко.

Ранее сообщалось, что, "Динамо" в 24-м туре чемпионата Украины по футболу добыло тяжелейшую победу над "Александрией". Киевляне тайм отыграли в меньшинстве, забив единственный гол усилиями Владимира Бражко. "Динамовцы" поднялись на второе место в турнирной таблице УПЛ.