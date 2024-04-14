На війні загинув "Професор": уболівальник "Динамо" віддав життя за Україну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Фанат "Динамо" воював за незалежність України
На війні проти російських загарбників загинув уболівальник "Динамо" Олексій "Професор" Кулинич. У березні стало відомо про загибель на фронті ультрас Біло-синіх, майстра спорту з кікбоксингу Івана "Бонуса" Фесенюка.
Про смерть Кулинича повідомляє пресслужба київського клубу у Facebook. Олексій був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
"Він віддав своє життя захищаючи Батьківщину, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх.
Вічна Слава Герою!" — йдеться у повідомленні клубу.
Нагадаємо, у бою проти російських загарбників загинув ультрас київського "Динамо" Єгор Волошин. Крім того, життя за Україну на фронті віддав уболівальник Біло-Синіх Ростислав "Джеррі" Терещенко.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" у 24-му турі чемпіонату України з футболу здобуло важку перемогу над "Олександрією". Кияни тайм відіграли у меншості, забивши єдиний гол зусиллями Володимира Бражка. "Динамівці" піднялися на друге місце у турнірній таблиці УПЛ.