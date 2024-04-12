У Черкасах попрощалися з воїном, що воював на Донбасі: був навідником вогневого відділення

Військовий загинув внаслідок артилерійських обстрілів

У Черкасах попрощалися із молодшим сержантом Ігорем Лисенком, який загинув на війні з російськими окупантами. Захиснику було 43 роки.

Трагедія сталася внаслідок артилерійського обстрілу Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Анатолій Бондаренко.

Зазначається, що Ігор Олександрович народився у місті Черкаси. Він навчався у загальноосвітній школі №15. Закінчив ПТУ №15 за спеціальністю столяр-верстатник.

Лисенко проходив службу на посаді інспектора прикордонної служби, був навідником вогневого відділення однієї з військових частин.

"Вірний військовій присязі Ігор Лисенко загинув внаслідок артилерійських обстрілів на Донеччині. Вічна пам’ять та вічний спокій душі Героя…Щирі співчуття родині військового", — зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Чернівецькій області попрощалися з українським військовим Юрієм Бунзяком із Буковини. Загиблому захиснику було лише 29 років. Чоловік більше року вважався зниклим безвісти. Ідентифікували хороброго воїна вдалося за ДНК.