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Понад рік у невідомості: у Чернівецькій області прощаються з загиблим на фронті героєм, який вважався зниклим безвісти

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Герою було 29 років
Герою було 29 років. Фото Колаж "Телеграф"

Кортеж зі спочилим захисником України зустрічали на колінах

Щодня на фронті, у боях проти російських окупантів, гине цвіт нашої нації. У рідний край, провести в останню путь, привезли захисника Юрія Бунзяка з Буковини, який від лютого минулого року вважався зниклим безвісти на Донеччині.

Про це повідомляє Кіцманська територіальна громада. Загиблому герою було 29 років.

"18 лютого 2023 р., внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу в Донецькій області загинув наш земляк, захисник, Герой — Бунзяк Юрій Іванович, житель с. Гаврилівці, 27.04.1994 р.н. Ми усією громадою висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, бойовим побратимам загиблого Героя, розділяючи їхній біль тяжкої й непоправної втрати", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 11 квітня, тіло героя привезли у рідне село для поховання. Кортеж зі спочилим захисником України на колінах зустрічали небайдужі мешканці громади.

Юрій Бунзяк вважався зниклим безвісти понад рік. Ідентифікували бійця за ДНК. Поховають героя у рідному селі, похорон відбудеться завтра, 12 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув колишній працівник Запорізької АЕС. Без батька залишилася маленька дитина.

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#Війна #Загиблий #Воїн