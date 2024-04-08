Пішов добровольцем з перших днів війни: на фронті загинув ексдепутат із Сумщини

Він мав знову стати депутатом

В Україні щодня у бою гинуть захисники. Цього разу сумна звістка прийшла на Сумщину.

На війні з російськими окупантами загинув Євген Лиманчук. Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Наш побратим, депутат фракції ВО "Свобода" Конотопської міськради попереднього скликання. Просто прекрасна людина, порядний, добросовісний, вірний друг і воїн! Він вже цього місяця мав знову стати депутатом Конотопської міськради замість одного ухилянта, якого ми з ганьбою виключили з фракції. Ось справжні люди. У мене просто розривається серце", — написав він.

За словами Семеніхіна, Євген пішов з життя так і не мавши дружину та дітей. Міський голова зазначив, що загиблий з перших днів війни добровільно став до лав ЗСУ. Семеніхін підкреслив, що в Конотопі оголошено триденну жалобу за всіма загиблими Героями і Євгеном також.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 квітня стало відомо про загибель військовослужбовця із Тернополя Сергія Коновала.