Ушел добровольцем с первых дней войны: на фронте погиб экс-депутат из Сумской области

Он должен был снова стать депутатом

В Украине ежедневно в бою гибнут защитники. На этот раз печальная весть пришла на Сумщину.

На войне с российскими оккупантами погиб Евгений Лиманчук. Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

"Наш собрат, депутат фракции ВО "Свобода" Конотопского горсовета предыдущего созыва. Просто прекрасный человек, порядочный, добросовестный, верный друг и воин! Он уже в этом месяце должен был снова стать депутатом Конотопского горсовета вместо одного уклониста, которого мы с позором исключили из фракции. Вот настоящие люди. У меня просто разрывается сердце", — написал он.

По словам Семенихина, Евгений ушел из жизни так и не имея жены и детей. Городской голова отметил, что погибший с первых дней войны добровольно вступил в ряды ВСУ. Семенихин подчеркнул, что в Конотопе объявлен трехдневный траур по всем погибшим Героям и Евгению также.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 7 апреля стало известно о гибели военнослужащего из Тернополя Сергея Коновала.