Мечтал о развитии Украины и занимался просветительством с юных лет: на фронте погиб муж известной волонтерки

Военнослужащий погиб в субботу, 6 апреля

Российское вторжение продолжает забирать у Украины ее героев. Так в воскресенье, 7 апреля, стало известно о гибели военнослужащего из Тернополя Сергея Коновала.

Об этом сообщила его жена, известная волонтерка Ольга Коновал (Данченко) в Facebook. После этого информацию подтвердил его сослуживец Богдан Бутковский.

"Погиб цвет нации, человек, который жил развитием Украины. Сергей с юных лет всеми доступными методами занимался подготовительной и культурно-просветительской деятельностью. С начала полномасштабной войны, он как опытный атошник ушел на фронт. Впоследствии, возглавил "Стальную Сотню" 2 батальона 67 бригады. О таком командире можно только мечтать", — написал он.

Как известно, Сергей Коновал – боец добровольческого украинского корпуса с 2014 года из Тернопольщины. Изначально являлся парамедиком в зоне АТО, но после начала полномасштабного вторжения он стал командиром роты стрелкового батальона 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Ольга Коновал (Данченко) с начала полномасштабного вторжения занялась волонтерством, для 67-й отдельной механизированной бригады. Она стала известной за то, что подписывала мины за донаты для военнослужащих, а также украшения гильз.

Пара познакомилась уже после 24 февраля, а свадьбу сыграли лишь в январе 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе тяжелых боев с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский воин, житель села Пустовиты Небрат Денис Владимирович. Мужчина попал под вражеский обстрел, помогая спасать раненого собрата.