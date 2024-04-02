Пошел на войну с первых дней и погиб в боях за Авдеевку: бойцу из Днепра просят присвоить звание Героя Украины

Воину было 28 лет

Война в Украине продолжается уже третий год и почти каждый день в бою гибнут защитники. Так, печальное известие о гибели Купцова Владислава Максимовича всколыхнуло Днепропетровщину.

"Телеграф" рассказывает историю очередного храброго воина, отдавшего свою жизнь за Родину. Неравнодушные украинцы уже начали собирать подписи под петицией о присвоении Владиславу Купцову звания "Героя Украины".

С самого детства он мечтал стать известным футболистом и прославлять свою страну по всему миру. Тем не менее, этим мечтам не удалось осуществиться. Пройдя срочную службу, Владислав получил опыт по военному делу. Уже тогда коварный враг был на украинской земле, и с первого дня войны он рвался в бой. Поэтому уже 24 февраля 2022 "Купа" добровольно и смело, без колебаний встал на защиту Украины.

Купцов Владислав

Он смело защищал государство в российско-украинской войне, истреблял врага и приближал победу Украины в составе 425 Отдельного штурмового батальона "Скала".

Купцов Владислав

17 февраля 2024 года от ранения "Купа" героически погиб в тяжелых боях за Авдеевку. Владиславу было 28 лет.

"Отходя из охваченной вражеским огнем Авдеевки, ценой собственной жизни защитил своих собратьев. Его поступок и самопожертвование заслуживают высочайшего признания и уважения. Владислав был примером того, что настоящие Герои всегда готовы встать на защиту других, даже ценой своей собственной жизни. До последнего вздоха он защищал страну от российских террористов и отдал свою жизнь за нас с вами, за свободную Украину и мир, имея еще столько планов и несбывшихся мечтаний», — пишет автор петиции.

Похоронили "Купу" 23 февраля на Краснопольском кладбище в Днепре на "Аллее Героев". На прощание с погибшим воином собрались сотни человек.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб защитник из Волынщины. Его тело более 2 месяцев не могли забрать из-за обстрелов.