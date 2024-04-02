Пішов на війну з перших днів та загинув у боях за Авдіївку: бійцю з Дніпра просять надати звання Героя України

Воїну було 28 років

Війна в Україні триває вже третій рік і майже щодня у бою гинуть захисники. Так, сумна звістка про загибель Купцова Владислава Максимовича сколихнула Дніпропетровщину.

"Телеграф" розповідає історію чергового хороброго воїна, що віддав своє життя за Батьківщину. Небайдужі українці вже почали збирати підписи під петицією про надання Владиславу Купцову звання "Героя України".

З самого дитинства він мріяв стати відомим футболістом та прославляти свою країну на весь світ. Проте, цим мріям не вдалось здійснитись. Пройшовши строкову службу, Владислав здобув досвід у військовій справі. Вже тоді підступний ворог був на українській землі, і з першого дня війни він рвався до бою. Тому вже 24 лютого 2022 року "Купа" добровільно та сміливо, без вагань став на захист України.

Купцов Владислав

Він відважно боронив державу в російсько-українській війні, винищував ворога та наближав перемогу України в складі 425 Окремого штурмового батальйону "Скала".

Купцов Владислав

17 лютого 2024 року від поранення "Купа" героїчно загинув в тяжких боях за Авдіївку. Владиславу було 28 років.

"Відходячи з охопленої ворожим вогнем Авдіївки, ціною власного життя захистив своїх побратимів. Його вчинок і самопожертва заслуговують на найвище визнання та шану. Владислав був прикладом того, що справжні Герої завжди готові стати на захист інших, навіть ціною свого власного життя. До останнього подиху боронив країну від російських терористів, та віддав своє життя за нас із вами, за вільну Україну та мир, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій", — пише автор петиції.

Поховали "Купу" 23 лютого на Краснопільському цвинтарі у Дніпрі на "Алеї Героїв". На прощання із загиблим воїном зібралися сотні людей.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув захисник з Волинщини. Його тіло понад 2 місяці не могли забрати через обстріли.