Понад 2 місяці тіло не могли забрати через обстріли: на фронті загинув захисник з Волинщини

Загиблому було 42 роки

Сумна звістка сколихнула Волинську область, адже загинув Віталій Володимирович Лук’янов. Він помер ще 22 січня 2024 року у Запорізькій області.

Але протягом двох місяців його тіло не могли забрати через постійні обстріли. Про це повідомляє Горохівська міська рада.

Віталій народився у селі Новосілки на Волинщині 15 березня 1981 року. Служити та захищати Україну воїн пішов 13 лютого 2023 року.

"З вірою у Перемогу самовіддано боронив українську землю та разом з побратимами давав відсіч ненависному ворогові, щодня наближаючи довгоочікуваний день", — пише міська рада.

Воїн загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка у Запорізькій області. І два з половиною місяці постійні обстріли ворога не давали можливості рідним попрощатися.

Проте його все ж повернули до рідного села, де вже у вівторок, 2 квітня, о 10:30 загиблого Героя зустрічатимуть на повороті у селі Терешківці. Звідки траурний кортеж попрямує у Новосілки.

"У цей важкий час приносимо щирі співчуття рідним і близьким… Розділяємо ваш біль та у скорботі й молитві низько схиляємо голови, вшановуючи подвиг вірного захисника України!" – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув захисник з Харківщини, який боронив Україну до останнього.