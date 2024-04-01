Более 2 месяцев тело не могли забрать из-за обстрелов: на фронте погиб защитник с Волынщины

Погибшему было 42 года

Печальное известие всколыхнуло Волынскую область, ведь погиб Виталий Владимирович Лукьянов. Он скончался еще 22 января 2024 года в Запорожской области.

Но в течение почни двух месяцев его тело не могли забрать из-за постоянных обстрелов. Об этом сообщает Гороховский городской совет.

Виталий родился в селе Новоселки Волынской области 15 марта 1981 года. Служить и защищать Украину воин пошел 13 февраля 2023 года.

"С верой в Победу самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с собратьями давал отпор ненавистному врагу, ежедневно приближая долгожданный день", — пишет городской совет.

Воин погиб 22 января 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новодаровка в Запорожской области. И два с половиной месяца постоянных обстрелов врага не позволяли родным попрощаться.

Однако его все же вернули в родное село, где уже во вторник, 2 апреля, в 10:30 погибшего Героя будут встречать на повороте в селе Терешковцы. Откуда траурный кортеж направится в Новоселки.

"В это тяжелое время приносим искренние соболезнования родным и близким… Разделяем вашу боль и в скорби и молитве низко преклоняем головы, чествуя подвиг верного защитника Украины!" – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб защитник из Харьковщины, защищавший Украину до последнего.