Мріяв про розвиток України та займався просвітництвом з юних років: на фронті загинув чоловік відомої волонтерки

Військовослужбовець загинув у суботу, 6 квітня

Російське вторгнення продовжує забирати в України її героїв. Так у неділю, 7 квітня, стало відомо про загибель військовослужбовця із Тернополя Сергія Коновала.

Про це повідомила його дружина, відома волонтерка Ольга Коновал (Данченко) у Facebook. Після цього інформацію підтвердив його товариш по службі Богдан Бутковський.

"Загинув цвіт нації, людина яка жила розбудовою України. Сергій з юних років всіма доступними методами займався вишкільною і культурно просвітницькою діяльністю. З початку повномасштабної війни, він, як досвідчений атовець пішов на фронт. Згодом, очолив Сталеву Сотню 2 батальйону 67 бригади. Про такого командира можна тільки мріяти", — написав він.

Як відомо, Сергій Коновал – боєць добровольчого українського корпусу з 2014 року з Тернополя. Спочатку був парамедиком у зоні АТО, але після початку повномасштабного вторгнення він став командиром роти стрілецького батальйону 67-ї механізованої бригади Збройних сил України.

Ольга Коновал (Данченко) з початку повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством для 67-ї окремої механізованої бригади. Вона стала відомою за те, що підписувала міни за донати для військовослужбовців та за прикраси гільз.

Пара познайомилася вже після 24 лютого, а весілля зіграли лише у січні 2024 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході важких боїв з російськими окупантами на Донеччині загинув український воїн, житель села Пустовити Небрат Денис Володимирович. Чоловік потрапив під ворожий обстріл, допомагаючи рятувати пораненого побратима.