Без батька залишилася маленька дитина: на фронті загинув колишній працівник Запорізької АЕС

Чоловікові було 37 років

На війні з російськими окупантами загинув мешканець тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області Олександр Лях. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. За його словами, боєць загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання.

Олександр був молодшим лейтенантом у складі 71 єгерської десантно-штурмової бригади. До початку повномасштабного вторгнення він працював у цеху теплової автоматики і вимірів Запорізької атомної електростанції. У Олександра залишилась неповнолітня дитина.

"Щирі співчуття рідним та близьким Захисника. Герої не вмирають! Вони назавжди залишаться в нашій памʼяті та серцях", – написав Орлов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході важких боїв з російськими окупантами на Донеччині загинув український воїн, мешканець села Пустовити Небрат Денис Володимирович. Чоловік потрапив під ворожий обстріл, допомагаючи рятувати пораненого побратима.