З інвалідністю повернувся з Ізраїлю боронити Україну: на фронті загинув справжній герой Роман Бойко

У нього залишилася родина, дружина, діти, для яких він був найкращим батьком

Захищаючи Україну у боях з російськими окупантами загинув воїн 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Роман Бойко з позивним "Лютий". Він був мешканцем Сум.

Свій останній бій чоловік прийняв на Донеччині. Про це повідомив журналіст Олександр Курбатов.

"Загинув Роман Бойко, світла людина і справжній воїн. Можливо ви чули про нього, бо десь мільйон триста тисяч переглядів було лише на одному з багатьох телеканалів, які знімали історію про те, як Роман потрапив на 8 днів в оточення. Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих росіян і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію. За вісім діб Роман знищив півсотні окупантів, підбив ворожий танк, і вийшов з того бою переможцем", — написав Курбатов у фейсбуці.

Роман Бойко. Фото - Олександр Курбатов

На службу Бойко прийшов вже з травмами від попередньої служби (був в АТО, потрапляв в оточення під Дебальцево), з інвалідністю третьої групи. Щоб вступити до війська і стати на захист України він покинув роботу в Ізраїлі і повернувся на батьківщину.

Журналіст Кубратов зазначив, що півтора місяця тому боєць був у госпіталі і йому казали, що з такими травмами, старими і набутими, варто списатися. Він вирішив залишитися у війську. В останньому бою Роман знову поклав купу російських військових, але цього разу загинув.

"У нього залишилася родина, діти, для яких він був найкращим батьком, і дружина, яка залишилася з дітьми", — написав він.

Журналіст також закликав підтримати петицію про присвоєння Романові Бойку звання Героя України.