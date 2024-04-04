С инвалидностью вернулся из Израиля защищать Украину: на фронте погиб настоящий герой Роман Бойко

У него осталась семья, жена, дети, для которых он был лучшим отцом

Защищая Украину в боях с российскими оккупантами, погиб воин 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Роман Бойко с позывным "Лютый". Он был жителем Сум.

Свой последний бой мужчина принял в Донецкой области. Об этом сообщил журналист Александр Курбатов.

"Погиб Роман Бойко, светлый человек и настоящий воин. Возможно, вы слышали о нем, потому что где-то миллион триста тысяч просмотров было только на одном из многих телеканалов, которые снимали историю о том, как Роман попал на 8 дней в окружение. Роман принял не просто бой, а серию атак, где пришлось забирать оружие убитых россиян и продолжать сражаться. Ему дроном опрокидывали воду и батареи для рации, чтобы поддерживать связь, и он продолжал держать позицию. За восемь суток Роман уничтожил полсотни оккупантов, подбил вражеский танк, и вышел из того боя победителем", — написал Курбатов в фейсбуке.

Роман Бойко. Фото — Александр Курбатов

На службу Бойко пришел уже с травмами от предыдущей службы (был в АТО, попадал в оцепление под Дебальцево), с инвалидностью третьей группы. Чтобы вступить в армию и встать на защиту Украины, он покинул работу в Израиле и вернулся на родину.

Журналист Кубратов отметил, что полтора месяца назад боец был в госпитале и ему говорили, что с такими травмами, старыми и приобретенными, следует списаться. Он решил остаться в армии. В последнем бою Роман снова положил кучу русских военных, но на этот раз погиб.

"У него осталась семья, дети, для которых он был лучшим отцом, и оставшаяся с детьми жена", — написал он.

Журналист также призвал поддержать петицию о присвоении Роману Бойко звания Героя Украины.