Йому назавжди 22: у Бахмутському районі загинув молодий лейтенант та командир

Похорон відбудеться 5 квітня

У бою з російськими окупантами загинув український воїн Мартинюк Арсен Русланович із Львівщини. Молодому захиснику було лише 22 роки.

Трагедія сталася 1 квітня у Бахмутському районі. Про це повідомили у Бродівській міській раді.

"Вони не обирали війну, але війна обрала їх. Найважчі чорні звістки приходять на Бродівщину про загибель молодих, активних українців, які мали будувати майбутнє нашої країни, але впали в бою за свободу", — йдеться у повідомленні.

Арсен був лейтенантом. Також хлопець був начальником розвідки штабу самохідного артилерійського дивізіону військової частини.

У четвер, 4 квітня, о 14:00 Бродівська громада зустріне загиблого героя "на щиті" на вул. 22 січня біля скверу 900-річчя (магазин "Орися"). Колона пройде до Будинку Скорботи на 22 січня. Там відбудеться парастас.

Прощання з Арсеном відбудеться у п’ятницю, 5 квітня. Колона пройде від 22 січня до церкви Воздвиження Чесного Животворчого Хреста, де відбудеться чин похорону. Потім через площу Ринок загиблого Героя супроводжуватимуть до центрального цвинтаря.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув український військовий із Харківщини Вадим Бірюков. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.