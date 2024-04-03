Ему навсегда 22: в Бахмутском районе погиб молодой лейтенант и командир

Похороны состоятся 5 апреля

В бою с российскими оккупантами погиб украинский воин Мартынюк Арсен Русланович из Львовщины. Молодому защитнику было всего 22 года.

Трагедия случилась 1 апреля в Бахмутском районе. Об этом сообщили в Бродовском городском совете.

"Они не выбирали войну, но война выбрала их. Самые тяжелые черные известия приходят на Бродовщину о гибели молодых, активных украинцев, которые должны были строить будущее нашей страны, но пали в бою за свободу", — говорится в сообщении.

Арсен был лейтенантом. Также парень являлся начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона воинской части.

В четверг, 4 апреля, в 14:00 Бродовская община встретит погибшего героя "на щите" по ул. 22 января около сквера 900-летия (магазин "Орися"). Колонна пройдет в Дом Скорби на 22 января. Там состоится парастас.

Прощание с Арсеном состоится в пятницу, 5 апреля. Колонна пройдет от 22 Января в церковь Воздвижения Честного Животворящего Креста, где состоится чин похорон. Затем через площадь Рынок павшего Героя будут сопровождать к центральному кладбищу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный из Харьковщины Вадим Бирюков. Трагедия случилась в ходе выполнения боевого задания.