Без отца остался маленький ребенок: на фронте погиб бывший работник Запорожской АЭС

Мужу было 37 лет

На войне с российскими оккупантами погиб житель временно оккупированного Энергодара Запорожской области Александр Лях. Это произошло на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, боец погиб 1 апреля во время выполнения боевого задания.

Александр был младшим лейтенантом в составе 71 егерской десантно-штурмовой бригады. До начала полномасштабного вторжения он работал в цехе тепловой автоматики и замеров Запорожской атомной электростанции. У Александра остался несовершеннолетний ребенок.

"Искренние соболезнования родным и близким Защитника. Герои не умирают! Они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах", – написал Орлов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе тяжелых боев с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский воин, житель села Пустовиты Небрат Денис Владимирович. Мужчина попал под вражеский обстрел, помогая спасать раненого собрата.