Вирвався з двох оточень, але повернувся до строю незважаючи на рани: на фронті загинув відомий український військовий

Боєць мав інвалідність і міг не йти на війну

Російське вторгнення продовжує забирати в України її захисників. Цього разу стало відомо про загибель воїна із Сумської області Романа Бойка.

Про це повідомив журналіст та пресофіцер 128-ї бригади ТРО Олександр Курбатов. За його словами, Бойко свого часу став вельми відомим завдяки сюжету на українському телебаченні про те, як він бився в оточенні упродовж 8 днів.

"Роман прийняв не просто бій, а серію атак, де довелося забирати зброю вбитих орків і продовжувати битися. Йому дроном перекидали воду і батареї для рації, щоб підтримувати зв'язок, і він продовжував тримати позицію. За вісім діб Роман знищив півсотні орк*в, підбив ворожий танк, і вийшов з того бою переможцем", — написав Курбатов.

Журналіст додав, що Бойко до початку вторгнення працював в Ізраїлі та мав інвалідність третьої групи, яка залишилася у нього з часів служби в АТО. Український військовий пройшов оточення під Дебальцевим, а тому добре розумів, що таке війна.

За його словами, український захисник у своєму останньому бою зміг ліквідувати багато загарбників, але зрештою загинув. У нього залишилася дружина та діти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ході важких боїв з російськими окупантами на Донеччині загинув український воїн, мешканець села Пустовити Небрат Денис Володимирович. Чоловік потрапив під ворожий обстріл, допомагаючи рятувати пораненого побратима.