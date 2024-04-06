Вырвался из двух окружений, но вернулся в строй несмотря на раны: на фронте погиб известный украинский военный

Боец имел инвалидность и мог не идти на войну

Российское вторжение продолжает забирать у Украины ее защитников. На этот раз стало известно о гибели воина из Сумской области Романа Бойко.

Об этом сообщил журналист и пресс-офицер 128-й бригады ТРО Александр Курбатов. По его словам, Бойко в свое время стал весьма известным благодаря сюжету на украинском телевидении о том, как он сражался в окружении в течение 8 дней.

"Роман принял не просто бой, а серию атак, где пришлось забирать оружие убитых орков и продолжать сражаться. Ему дроном скидывали воду и батареи для рации, чтобы поддерживать связь, и он продолжал удерживать позицию. Через восемь суток Роман уничтожил полсотни орк*в, подбил вражеский танк, и вышел из того боя победителем", — написал Курбатов.

Журналист добавил, что Бойко до начала вторжения работал в Израиле и имел инвалидность третьей группы, которая осталась у него со времен службы в АТО. Украинский военный прошел окружение под Дебальцево, а потому хорошо понимал, что такое война.

По его словам, украинский защитник в своем последнем бою смог ликвидировать много захватчиков, но в конечном итоге погиб. У него осталась жена и дети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе тяжелых боев с российскими оккупантами в Донецкой области погиб украинский воин, житель села Пустовиты Небрат Денис Владимирович. Мужчина попал под вражеский обстрел, помогая спасать раненого побратима.