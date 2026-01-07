Собаки ищут под обломками детей и взрослых: фоторепортаж с места удара по дому в Харькове

Поисково-спасательная операция продолжается уже несколько дней

В Харькове продолжается разбор завалов на месте российского удара по жилому дому 2 января. К работам по поиску тел погибших приобщили кинологов. Вместе с бельгийской овчаркой Мрией они продолжают работу.

Что нужно знать:

По состоянию на 5 января спасатели разобрали около 75% конструкций

Найдены тела шести погибших. Двое опознаны по телам, среди них — 3-летний ребенок

По данным ХОВА, для удара применялись ракеты "Искандер"

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на этом месте и показал, что там происходит прямо сейчас. Он показал фото и видео того самого разрушенного россиянами дома.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что на данный момент в Харькове продолжаются поисково-спасательные работы на месте ударов двух "Искандеров". По его оценке, специалисты смогли разобрать примерно 75% завалов.

Найдены тела шести погибших.

"Шесть человек идентифицированы как погибшие. Два человека идентифицированы по телам, включая 3-летнего мальчика. Что касается четырех других, то они идентифицированы по остаткам тел через ДНК-исследования", – рассказал Синегубов.

Последствия удара по Харькову 2 января. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Также Синегубов говорил, что работы усложняются тем, что среди обломков спасатели находят фрагменты тел. По этому причине абсолютно все разрушенные конструкции и строительные материалы приходится перебирать крайне тщательно.

К работам по поиску тел погибших в Харькове приобщили кинологов. В частности, на месте работают бельгийская овчарка Мечта с кинологиней Аленой Силенко, сообщает "Суспільне".

"Мы работаем в тандеме со спасателями, со спасательной техникой. Спасательная техника снимает слои завала на более безопасные места, и вместе со спасателями разгребаем вручную, так сказать. С помощью носиков. Ищем останки", — рассказала она.

На месте работают кинологи с овчаркой. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

В то же время "Суспільне" сообщает, что тела 22-летней Анастасии и ее 3-летнего сына Максима транспортируют и похоронят в Кривом Рогу за счет города, рассказала глава Киевского района Нелли Казанжиева. Их тела обнаружили под завалами дома в центре Харькова 2 и 3 января.

22-летняя Анастасия Пархоменко и ее 3-летний сын Максим. Фото: "Суспільне"

"Я нашла телефон матери — Валентины Носач, связалась с ней. Она сказала, что не хотят хоронить в Харькове, хотят везти в Кривой Рог. Я говорю: "Хорошо, если вы так хотите, то пожалуйста, я сейчас решу все с транспортом". С транспортом все решили: выделяем Мерседес и завтра утром забираем тела и везем их в Кривой Рог. Мать и сестру я сегодня встречаю в 15:30 на вокзале — они поездом уже уезжают из Киева. Размещу их в Харькове в гостинице, я уже забронировала номер", — рассказала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 января россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу.