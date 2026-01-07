Собаки шукають під уламками дітей та дорослих: фоторепортаж з місця удару по дому у Харкові

Пошуково-рятувальна операція триває вже кілька днів

У Харкові триває розбір завалів на місці російського удару по житловому будинку 2 січня. До робіт із пошуку тіл загиблих долучили кінологів. Разом із бельгійською вівчаркою Мрією вони продовжують роботу.

Що потрібно знати:

Станом на 5 січня рятувальники розібрали близько 75% конструкцій

Знайдено тіла шести загиблих. Двоє впізнано по тілах, серед них — 3-річна дитина

За даними ХОВА, для удару застосовувалися ракети "Іскандер"

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на цьому місці та показав, що там відбувається прямо зараз. Він зробив фото та відео того самого зруйнованого росіянами будинку.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що на цей момент у Харкові продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці ударів двох "Іскандерів". За його оцінкою, фахівці змогли розібрати приблизно 75% завалів.

Знайдено тіла шести загиблих.

"Шість осіб ідентифіковані як загиблі. Дві людини ідентифіковані по тілах, включаючи 3-річного хлопчика. Щодо чотирьох інших, то вони ідентифіковані за залишками тіл через ДНК-дослідження", – розповів Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Також Синєгубов говорив, що роботи ускладнюються тим, що серед уламків рятувальники знаходять фрагменти тіл. Тому абсолютно всі зруйновані конструкції та будівельні матеріали доводиться перебирати вкрай ретельно.

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

До робіт із пошуку тіл загиблих у Харкові долучили кінологів. Зокрема, на місці працюють бельгійська вівчарка Мрія з кінологінею Оленою Силенко, повідомляє "Суспільне".

"Ми працюємо в тандемі з рятувальниками, з рятувальною технікою. Рятувальна техніка знімає шари завалу на безпечніші місця, і разом із рятувальниками розгрібаємо вручну, так би мовити. За допомогою носиків. Шукаємо останки", — розповіла вона.

На місці працюють кінологи із вівчаркою. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці працюють кінологи із вівчаркою. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці працюють кінологи із вівчаркою. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На місці працюють кінологи із вівчаркою. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Водночас "Суспільне" повідомляє, що тіла 22-річної Анастасії та її 3-річного сина Максима транспортують та поховають у Кривому Розі за рахунок міста, розповіла голова Київського району Неллі Казанжиєва. Їхні тіла виявили під завалами будинку в центрі Харкова 2 і 3 січня.

22-річна Анастасія Пархоменко та її 3-річний син Максим. Фото: "Суспільне"

"Я знайшла телефон матері — Валентини Носач, зв'язалася з нею. Вона сказала, що не хочуть ховати в Харкові, хочуть везти до Кривого Рогу. Я кажу: "Добре, якщо ви так хочете, то будь ласка, я зараз вирішу все з транспортом". З транспортом усе вирішили: виділяємо Мерседес і завтра зранку забираємо тіла та веземо їх до Кривого Рогу. Матір і сестру я сьогодні зустрічаю о 15:30 на вокзалі — вони поїздом уже їдуть із Києва. Розміщу їх у Харкові в готелі, я вже забронювала номер. А завтра веземо їх у морг і потім доставляємо з тілами до Кривого Рогу", — говорить вона.

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки удару по Харкову 2 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 січня росіяни вдарили балістикою по Кривому Розі.