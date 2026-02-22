Від будинків залишилися руїни: село на Київщині у вогні після атаки, що там відбувається (фоторепортаж)

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає село після обстрілу

Під час нічної атаки по Україні 22 лютого ворог атакував Київську область. В результаті в Софіївській Борщагівці сталося загоряння та руйнування низки приватних будинків.

Що потрібно знати:

На місці працюють рятувальники та техніка для ліквідації наслідків

Газовики працюють над перекриттям газопостачання у постраждалих будинках і після цього буде проведено розбір завалів

У житловому секторі села співробітники ДСНС врятували чоловіка

На місці події побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, що там зараз відбувається. На кадрах видно масштаб руйнувань: будинки частково зруйновані, полум’я та дим продовжують підніматися.

Техніка працює на місці для гасіння пожеж та розчищення завалів.

Наслідки російської атаки по Софіївській Борщагівці. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Ян Доброносов показав на відео, як досі горять деякі житлові приватні будинки після російської атаки.

На місці працюють працівники ДСНС. Спікер розповіла, що практично всі райони Київської області сьогодні опинилися під атакою. За її словами, у Софіївській Борщагівці газовики працюють над тим, щоб перекрити газопостачання у постраждалих будинках і після цього буде проведено розбір завалів.

Також під час ліквідації наслідків обстрілу у житловому секторі села співробітники ДСНС врятували чоловіка.

