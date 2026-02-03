У Києві росіяни вдарили по багатоповерхівці. Горіли кілька квартир (фоторепортаж)

Росія завершила "енергетичне перемир'я" масштабними ударами

В ході масованої атаки на Україну вночі та зранку 3 лютого, Росія вдарила по Києву балістикою та безпілотниками. Наслідки обстрілу зафіксовано у п'яти районах столиці.

Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, пошкодження через російську атаку є у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Станом на 7:25 відомо про трьох постраждалих.

У Шевченківському районі зафіксовано удар по 22-поверховому будинку. Наслідки влучання зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Під удар потрапили верхні поверхи

Горіло у кількох квартирах

Вогонь охопив квартири на двох поверхах

Наслідки російської атаки

Наслідки атаки на Київ 3 лютого

Шевченківський район:

Попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

Дарницький район:

Внаслідок атаки є пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації — 5-ти поверхового будинку. Сталася пожежа в нежитловій забудові.

Деснянський район:

Пошкодження нежитлової будівлі.

Дніпровський район:

На двох локаціях виявлено залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації — пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку.

Печерський район:

Зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.

Як повідомляв "Телеграф", російські дрони прицільно атакували автобус з шахтарями на Дніпропетровщині. Загинуло 12 людей, ще 16 отримали поранення.