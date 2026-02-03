У Києві росіяни вдарили по багатоповерхівці. Горіли кілька квартир (фоторепортаж)
-
-
Росія завершила "енергетичне перемир'я" масштабними ударами
В ході масованої атаки на Україну вночі та зранку 3 лютого, Росія вдарила по Києву балістикою та безпілотниками. Наслідки обстрілу зафіксовано у п'яти районах столиці.
Як повідомив керівник КМВА Тимур Ткаченко, пошкодження через російську атаку є у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах. Станом на 7:25 відомо про трьох постраждалих.
У Шевченківському районі зафіксовано удар по 22-поверховому будинку. Наслідки влучання зафіксував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Наслідки атаки на Київ 3 лютого
Шевченківський район:
Попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.
Дарницький район:
Внаслідок атаки є пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації — 5-ти поверхового будинку. Сталася пожежа в нежитловій забудові.
Деснянський район:
Пошкодження нежитлової будівлі.
Дніпровський район:
На двох локаціях виявлено залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації — пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку.
Печерський район:
Зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.
Як повідомляв "Телеграф", російські дрони прицільно атакували автобус з шахтарями на Дніпропетровщині. Загинуло 12 людей, ще 16 отримали поранення.