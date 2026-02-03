В Киеве россияне ударили по многоэтажке. Горели несколько квартир (фоторепортаж)
Россия завершила "энергетическое перемирие" масштабными ударами
В ходе массированной атаки на Украину ночью и утром 3 февраля Россия ударила по Киеву баллистикой и беспилотниками. Последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах столицы.
Как сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко. Повреждения из-за российской атаки есть в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. По состоянию на 7:25 известно о трех пострадавших.
В Шевченковском районе зафиксирован удар по 22-этажному дому. Последствия попадания зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Последствия атаки на Киев 3 февраля
Шевченковский район:
Предварительно известно, что вражеским ударом повредило 22-х этажный жилой дом.
Дарницкий район:
В результате атаки повреждение 25-ти этажного дома и на другой локации — 5-ти этажного дома. Произошел пожар в нежилой застройке.
Деснянский район:
Повреждение нежилого здания.
Днепровский район:
На двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации – повреждение жилого 5-ти этажного дома.
Печерский район:
Нанесла повреждения АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили, здание заправки.
