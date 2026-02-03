В Киеве россияне ударили по многоэтажке. Горели несколько квартир (фоторепортаж)

Россия завершила "энергетическое перемирие" масштабными ударами

В ходе массированной атаки на Украину ночью и утром 3 февраля Россия ударила по Киеву баллистикой и беспилотниками. Последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах столицы.

Как сообщил руководитель КМВА Тимур Ткаченко. Повреждения из-за российской атаки есть в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. По состоянию на 7:25 известно о трех пострадавших.

В Шевченковском районе зафиксирован удар по 22-этажному дому. Последствия попадания зафиксировал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Под удар попали верхние этажи

Горело в нескольких квартирах

Огонь охватил квартиры на двух этажах

Последствия российской атаки

Последствия атаки на Киев 3 февраля

Шевченковский район:

Предварительно известно, что вражеским ударом повредило 22-х этажный жилой дом.

Дарницкий район:

В результате атаки повреждение 25-ти этажного дома и на другой локации — 5-ти этажного дома. Произошел пожар в нежилой застройке.

Деснянский район:

Повреждение нежилого здания.

Днепровский район:

На двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детского сада. На другой локации – повреждение жилого 5-ти этажного дома.

Печерский район:

Нанесла повреждения АЗС. Повреждения получили припаркованные автомобили, здание заправки.

Как сообщал "Телеграф", российские дроны прицельно атаковали автобус с шахтерами на Днепропетровщине. Погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.