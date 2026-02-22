От домов остались руины: село на Киевщине в огне после атаки, что там происходит (фоторепортаж)

На месте работают спасатели и техника для ликвидации последствий
Газовики работают над перекрытием газоснабжения в пострадавших домах и после этого будет проведен разбор завалов
В жилом секторе села сотрудники ГСЧС спасли мужчину
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, что там сейчас происходит. На кадрах видно масштаб разрушений: дома частично разрушены, пламя и дым продолжают подниматься.
Техника работает на месте для тушения пожаров и расчистки завалов.
Ян Доброносов показал на видео, как все еще горят некоторые жилые частные дома после российской атаки.
На месте работают сотрудники ГСЧС. Спикер рассказала, что практически все районы Киевской области сегодня оказались под атакой. По ее словам, в Софиевской Борщаговке газовики работают над тем, чтобы перекрыть газоснабжение в пострадавших домах и после этого будет проведен разбор завалов.
Также во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села сотрудники ГСЧС спасли мужчину.