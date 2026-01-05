Нічний удар по Києву. Пошкоджено лікарню, є загибла та постраждалі (фото і відео)

Окрім столиці під удар потрапив Фастівський район

В ніч на понеділок, 5 січня, Росія атакувала "шахедами" Київ та область. Відомо про двох загиблих, у столиці постраждав приватний медичний заклад.

Що треба знати:

Вночі Росія атакувала Україну дронами та запустила балістику

В Києві під ударом опинився Оболонський район, в області — Фастівщина

В момент атаки у пошкодженому медзакладі перебувало близько 70 людей

Вибухи у Києві пролунали близько другої години ночі, працювала ППО. Голова КМВА Тимур Ткаченко поінформував, що в Оболонському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання. Загинула жінка, також є постраждалі.

Пошкоджена будівля

На місце оперативно прибули рятувальники

Пошкодження суттєві

Евакуація пацієнтів

Рятувальники евакуювали 25 осіб

Голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик уточнив, що постраждав приватний медичний заклад. Він підтвердив загибель жінки та додав, що під час удару в закладі перебувало близько 70 осіб.

Рятувальники та всі профільні служби евакуювали персонал та пацієнтів. За даними ДСНС, в ході атаки ворога одна людина загинула та троє постраждало.

В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на 2-му поверсі 4-х поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням, йдеться у повідомленні

У Фастівському районі загинув чоловік

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що вночі Росія також атакувала й Київщину. У Фастівському районі загинув мирний мешканець — чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

За попередніми даними, у Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки. Також постраждали гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Через ворожу атаку знеструмлено Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Місто забезпечене теплом та водою.

